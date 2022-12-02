Соцзащита выплатила более 320 миллионов жителям Псковской области

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Всего 321 миллион и 600 тысяч рублей направил комитет по соцзащите Псковской области в органы социальной защиты городов и муниципалитетов. Средства пошли на различные выплаты гражданам Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
В сумму вошли:
— детские ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет;
— выплаты в связи с рождением первого ребёнка;
— выплаты на третьего ребёнка или последующих детей;
— ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
— денежная компенсация взносов на капремонт отдельным категориям граждан.
В данный момент средства начисляются на счета граждан.