Впервые 3 декабря состоится день открытых дверей в псковском ЗАГСе

Фото: группа псковского загса

3 декабря ЗАГС в Пскове впервые откроет двери для всех желающих узнать побольше о проведении свадебных церемоний. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

Сотрудники особняка Лавриновского приглашают на день открытых дверей пары молодых людей, которые планируют пожениться в ближайшее время. «Мы запускаем серию встреч, где можно будет познакомиться и пообщаться со специалистами по организации свадьбы. От мастера по декорированию до консультанта по юридическим вопросам», – пояснили сотрудники организации.

На мероприятии будет возможность обсудить возникающие вопросы с профессионалами свадебной индустрии. Здесь будут ведущие, шеф-повара, фотографы, визажисты, организаторы и артисты.

Кроме того, участникам проведут экскурсию по особняку, познакомят с интерьерами ЗАГСа и его историей. Кроме того, участникам предлагается проконсультироваться по правовым вопросам с сотрудником отдела ЗАГС.Впервые день открытых дверей состоится завтра, 3 декабря в 17:30. Свадебный организатор-декоратор Ольга Перог ответит на вопросы участников и проведет консультацию.

«Узнаете все об умной подготовке, бюджетировании свадьбы, как создать свою концепцию торжества и о дресс-коде для гостей», – сообщили в пресс-службе организации. Мероприятие проводится бесплатно, однако необходимо предварительно записаться.