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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:01

Несущие конструкции восстановят у здания Центра СПИД в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове на улице Кузнецкой, 23 установили временное ограждение в связи с ремонтными работами по восстановлению несущих конструкций у здания филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в Многофункциональном медицинском центре Пскова.

Деревянные конструкции и забор созданы для начала противоаварийных работ. Окончание реконструкции планируется закончить до сентября 2023 года. После ремонта несущих конструкций, специалисты приступят к разработке проекта ремонтно-реставрационных работ.

На данный момент сдача документации по проекту планируется подготовить к сентябрю 2025 года. После одобрения проекта начнется сама реконструкция. На нее город выделил два года. Обновленный объект откроется в октябре 2027 года.

В настоящее время Центр работает в штатном режиме. Вход в здание со двора по улице Спортивной.