Сильный снегопад накроет восток Псковской области 5 декабря

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В Псковской области 5 декабря ожидается сохранение сильного снегопада по восточным направлениям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Синоптики Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредили псковичей, что восточную часть региона накроет снегопад.

На территории Псковской области ожидается облачная погода. Небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер юго-восточных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура по области: ночью -8…-3 градусов, днем -6…-1. Атмосферное давление высокое.

МЧС просит псковичей быть аккуратными, не парковать автомобили под деревьями и закрывать форточки. При возникновении чрезвычайной ситуации, позвонить на номер 112.