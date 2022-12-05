Хореографический коллектив из Красногородска побывал на Дне качачьей культуре

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Красногородский образцовый хореографический коллектив «Энергия» по приглашению Псковского областного центра народного творчества поучаствовал в концертной программе «Ты лети, казачья песня». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает газета «Заря».

Участниками мероприятия также стали коллективы из Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа. На концерте прозвучали качачьи песни, исполнялись фольклорные танцы.

«Наш коллектив был принят зрителями очень тепло, — рассказала руководитель «Энергии» Татьяна Алексеева. По её словам, детям очень понравился приём псковичей. «После концерта всех угощали чаем и вкуснющими пирогами», — добавила Татьяна Алексеева.

За участие в мероприятии коллектив «Энергия» был награждён благодарностью ГБУК «ПОЦНТ» «За вклад в развитие казачьих и народных традиций».