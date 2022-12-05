Более 150 псковичей попали под осенний призыв

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Во время осеннего призыва, который проходит по России с 1 ноября по 31 декабря, на военную службу из Пскова отправятся более 150 человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ноябре этого года комиссии приняли решение о призыве 90% призывников от установленного задания. В частности, будут призваны те граждане, которые не освобождены от призыва и не имеют права на отсрочку.

«Граждане, которые не явились по повесткам в военный комиссариат, привлекаются к административной ответственности. Проводятся розыскные мероприятия совместно с органами МВД России», – пояснили в администрации Пскова.

В военкомате Пскова сообщают, что в последнее время число граждан, которые готовы к службе по призыву, увеличилось.