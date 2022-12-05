Жительница Великих Лук стала участницей конкурса «Миссис Бизнес Псков»

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Анастасия Князькова, автор проекта создания домика для людей с ОВЗ «Ласточкин сад», врач-эндокринолог и многодетная мама, принимает участие в конкурсе «Миссис Бизнес Псков». Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Конкурс объединяет женщин, которые занимаются бизнесом не только в Псковской области, но и в других регионах России. Ключевой целью проекта является развитие бизнес-сообщества и предпринимательства в Псковской области и поддержка женщин-предпринимателей, а также обучение эффективным инструментам развития бизнеса. Конкурс будет проходить в несколько этапов. На открытии участницы презентовали свои проекты и знакомились со спонсорами и партнёрами. Свою презентацию представила и Анастасия Князькова.

«Что у меня нового? Рукоделю, воспитываю детей, участвую в «Миссис Бизнес Псков – 2022». Задумываю новые идеи. Всё как всегда. Работа над собой. И просто работа», — сообщила в своих соцсетях Анастасия.

Участницам предстоит пройти программу онлайн- и офлайн-мастер-классов, тренингов и семинаров топовых экспертов в сферах бизнеса и личного развития. В финале будут выбраны лучшие проекты и пройдёт вручение наград. Победительница «Миссис Бизнес Псков» будет представлять область на Всероссийском конкурсе «Миссис Бизнес Россия».