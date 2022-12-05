В Псковской области началась оперативно-профилактическая операция «Неформал»

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В Псковской области началась операция «Неформал». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ключевой задачей операции является профилактика экстремистских и националистических проявлений среди молодежи. «В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений с 5 по 15 декабря в области осуществляется комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал», — говорится в сообщении.

Участниками мероприятий станут сотрудники областного УМВД, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители соцслужбы и образовательных учреждений.С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будут организовываться профилактические рейды в места массового скопления молодёжи. Также сотрудники будут проводить проверки по месту жительства несовершеннолетних, которые состоят на учете в органах внутренних дел.

Помимо этого, в образовательных организациях пройдут беседы с учащимися, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений. В частности, это касается намеренного разжигания межнациональной розни. Молодёжь узнает о мерах уголовной и административной ответственности, которые предусмотренных за такие правонарушения законодательством Российской Федерации.