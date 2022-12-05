На улице Никольской в посёлке Родина установили фонари

Фото: администрация Псковского района

Внешнее освещение установили на улице Никольской в посёлке Родина. Об этом сообщила администрация Псковского района.

В деревне Родина по улице Никольской завершился второй этап работ по благоустройству общественной территории. «Вдоль дорожек сквера и футбольного поля подрядчиком установлено 19 опор освещения и 26 светильников, уложено около 1 километров кабеля, установлено 13 светильников на существующие опоры»,— говорится в сообщении. Сообщается, что все работы были завершены досрочно.

Благоустройство территории было проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем в 2021 году.