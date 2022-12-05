Псковичам рассказали о реализованных на грантовые средства проектах в сфере туризма

Фото: гостиничный комплекс «Изборск»

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году Комитет по туризму Псковской области выдал грантовые средства организациям на реализацию проектной деятельности в сфере туризма. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Псковичам представили некоторые из реализованных проектов:

— На турбазе «Алоль» для водного ориентирования были закуплены водные велосипеды, гребные лодки, спасательные жилеты, сигнальные буи. Кроме этого, сотрудники разработали 3 водных маршрута и карты в акватории озер Ясское и Зверено. Это будет способствовать популяризации данного вида спорта. Кроме того, привлечет на турбазу туристов, интересующихся нетипичными занятиями.

—В гостинице «Остров-Парк» в городе Остров теперь работает пункт проката водных плавательных средств. На грантовых средства были приобретены каяки, байдарочные весла и универсальный бойдарочный жилет.

— В гостиничном комплексе «Изборск» устанавливается спортзона с тренажёра ми не только для гостей, но и для местных жителей. Здесь уже закупили новое оборудование: беговую дорожку, велотренажор, турник пресс-брусья, теннисный стол, эллиптический тренажёр.