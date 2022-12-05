Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом конкурса композиторов

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Студентка Псковского областного колледжа искусств Анастасия Прокофьева стала лауреатом детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам руководителя специальности «теория музыки», музыковеда Ларисы Никитиной, конкурс проводился в два этапа. Первый этап (заочный) проходил по видеозаписям участников. А во втором этапе участники уже презентовали свои сочинения на сцене концертного зала.

На конкурсе собрались юные композиторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелии, Архангельской и Новгородской областей. Творческая молодежь представила хоровые, камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения.Отмечается, что конкурс проводился в формате анонимности, всем участникам был присвоен соответствующий номер.

В условиях высокой конкуренции студентке 3 курса специальности «теория музыки» Анастасии Прокофьевой удалось завоевать диплом лауреата 2 степени. Жюри высоко оценило исполнительское мастерство Анастасии, а также её музыкальность и качество владения роялем.