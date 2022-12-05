Представитель проекта «Билет в будущее» предложил российскому бизнесу сэкономить десятки миллионов рублей

Фото: пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга

С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» проходил Международный форум-выставка «Российский промышленник» – федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, техническими университетами, зарубежными предпринимателями по повестке развития промышленности России в современных условиях.

В рамках мероприятия Лилия Зиборова – представитель проекта «Билет в будущее» предложила руководителям российских компаний использовать готовые кейсы, чтобы сэкономить на создании собственных профориентационных программ.

В рамках Международного форума прошла серия масштабных мероприятий для школьников и студентов, которые собрали на площадке 11 000 человек: Форум работающей молодёжи, Городской профориентационный форум, Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон, Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» и Фестиваль профессий «Билет в будущее». Для молодых людей были организованы презентационно-деловые зоны, где образовательные организации представили сведения о правилах приёма, а потенциальные работодатели смогли рассказать об актуальных вакансиях и стажировках, а также множество интерактивных зон для проведения мастер- классов, тренингов и профориентации будущих абитуриентов.

«Билет в будущее» и профориентационные мероприятия, заложенные в сценарий проекта, нацелены на решение важной задачи по обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами, замотивированными, осознанно сделавшими свой выбор, что, конечно, крайне необходимо сегодня российской промышленности для восполнения дефицита среди специалистов рабочих профессий. В свою очередь, нам нужно показывать нынешним школьникам, которые в ближайшем будущем и составят этот кадровый потенциал страны, что такое промышленность в России сегодня, какие технологии используются на предприятиях, какие возможности реализации есть у работников промышленных компаний, как стать и оставаться успешным и востребованным в стране и регионе», – подчеркнула Лилия Зиборова, куратор проекта «Билет в будущее».

На Фестивале профессий «Билет в будущее» школьники прошли профессиональные пробы по 4 средам: комфортная, деловая, умная и индустриальная, а также в составе экскурсионной группы познакомились с конкурсными площадками чемпионата «Фабрика навыков». Каждая среда включает в себя несколько компетенций, например, комфортная рассказывает о летающей робототехники, технологиях информационного моделирования BIM, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, логистике. Для работы в таких направлениях готовят: операторов беспилотных аппаратов, BIM-инженеров-проектировщиков (специалист в области информационного проектирования зданий и объектов), мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, менеджера по перевозкам. Все участники профессиональных проб смогли решить кейсы на практике и апробировать свои возможности в предложенных компетенциях.

«Одна из ключевых тем, которая звучала в устах каждого спикера: дефицит кадров. И сегодня дефицит кадров – настолько острая проблема, что она начинает тормозить развитие промышленности. Наша задача со своей стороны, помочь промышленности теми самыми кадрами, которых они ждут, не теряя нигде по пути ни время, ни лишние ресурсы. На этом мероприятие у детей, которые только пробуют профессию, есть уникальная возможность вместе с нашими партнерами из бизнеса познакомиться с разными направлениями работы. Все это часть большого федерального проекта «Билет в будущее», – отметила Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Напомним, «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» и в 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история». Всего на платформе проекта https://bvbinfo.ru представлено девять профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и с 2022 года – аграрная среда.

В общей программе мероприятия более 80 мероприятий по темам, связанным с государственной поддержки промышленности, импортозамещением, цифровизацией, подготовкой современных инженерных кадров и международной промышленной кооперацией. В этом году участниками «Российского промышленника» стали более 220 высокотехнологичных промышленных предприятий, институтов развития, технических университетов из более чем 35 российских регионов: Ирана, Беларуси и Казахстана.