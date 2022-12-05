В Великих Луках в ноябре родилось почти 90 детей

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В роддоме Великих Лук в ноябре появилось на свет 88 детей. Об этом сообщается в группе межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Среди младенцев 45 мальчиков и 43 девочки. За прошедший месяц в родильный дом поступило 169 рожениц, а выписалось — 174.

Всего в межрайонную больницу Великих Лук поступило 1440 пациентов, а выписался 1321 человек. Отмечается, что 47 пациентов находились в отделении реанимации. За ноябрь в медучреждении было проведено 400 операций. Одного местного жителя даже эвакуировали с помощью вертолета санитарной авиации.Сообщается, что на 1 декабря на лечении в больнице находилось 369 человек.

Напомним, в Пскове в ноябре родились почти 190 детей.