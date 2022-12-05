Многодетные семьи в Псковской области могут получить автомобили

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Сегодня, 5 декабря, стартовал прием заявок для участия в акции на предоставление многодетным семьям из Псковской области автомобилей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по соцзащите региона.

Всего в акции участвуют шесть автомобилей. Критерии для отбора будущих владельцев следующие:

— семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, которые постоянно проживают на территории Псковской области;

— социально активные семьи, дети в которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве;

— семьи, которые нуждаются в автомобиле (отсутствует транспортная доступность до школ/садиков/учреждений здравоохранения и т. д.).

Для участия в акции многодетным семьям необходимо представить в комитет по соцзащите Псковской области в срок до 18:00 16 декабря заявку (в формате word или pdf) и необходимые материалы, подтверждающие критерии указанные выше. Сделать это можно любым удобным способом:

— лично по адресу: улица Некрасова, дом 23, город Псков, кабинет № 174. Контактный телефон для консультаций 8(8112) 29-99-95, доб. 158.

— по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.