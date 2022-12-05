12 декабря псковичам презентуют вышитую карту Псковской области

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Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 12 декабря в 16:00. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в организации.

«Вышитая карта Псковской области - это физическая карта нашего региона с очерченными границами муниципальных образований. По периметру карты расположены фрагменты, связанные с культурой каждого из районов: именитые личности, герои местных сказок, рисунки с изразцов, которые украшают псковские храмы», — пояснили в центре. Над картой трудились 24 мастерицы из Островского, Пустошкинского, Бежаницкого, Красногородского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского, Пыталовского, Опочецкого районов, а также из Пскова и Великих Лук.

При создании проекта были использованы различные материалы, виды и техники вышивки. Автором проекта является дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина.Отметим, что на презентации карты Псковщине можно будет посмотреть и другие работы мастериц, которые участвуют в проекте.