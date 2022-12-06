Деревянные элементы колокольни Троицкого собора в Пскове обработают спецсоставом

Фото: telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Все деревянные части на колокольне Троицкого собора Псковского кремля, обработают био- и огнезащитными составами. Об этом сообщает Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

По словам специалистов, особую сложность представляет собой подъем строительных элементов на высоту колокольни. «По мере открывающегося во время работ доступа к отдельным узлам конструкции были проведены дообследования. Сейчас вырабатываются дополнительные проектные решения по замене перекрытий, состояние которых приближается к аварийному. В настоящее время выполняется протезирование разрушенных частей стропильной и подстропильной систем. В планах завершение этих работ в начале января 2023 года», — пояснили в АНО.

Ранее сообщалось, что на колокольне началась замена разрушенных элементов стропильной системы кровельного покрытия колокольни. Кроме того, специалисты приступали к реставрации иконостаса Троицкого собора.