С 17 декабря в Пскове повысится стоимость проезда на автобусе

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В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области с 17 декабря в Пскове изменится стоимость проезда на автобусах. Об этом сообщил ГППО «Псковпассажиравтотранс» в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Теперь при оплате наличными, банковской картой или мобильным телефоном стоимость проезда будет равняться 36 рублей. При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца:

— за 1-10 поездку - 34 рубля;

— за 11-20 поездку - 33 рубля 50 копеек;

— за 21-30 поездку - 33 рубля;

— за 31-40 поездку - 32 рубля 50 копеек;

— за 41 поездку и выше - 32 рубля.

С 25 декабря текущего года стоимость проездного билета на месяц будет равняться:

— для граждан в размере 1500 рублей;

— для учащихся в размере 1000 рублей;

— для студентов в размере 1100 рублей;

— для предприятий и организаций в размере 2600 рублей.

Также, с 25 декабря стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте будет равна:

— единая транспортная карта (не более 100 поездок в месяц) – в размере 1500 рублей;

— единая транспортная карта (количество поездок в месяц не ограничено)–в размере 2600 рублей;

— транспортная карта школьника (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1000 рублей;

— транспортная карта студента (не более 100 поездок в месяц)– в размере 1100 рублей.