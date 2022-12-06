Движение поездов из Луги в Псков изменится в декабре

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В декабре измененится движение поездов на участке Луга— Псков. Об этом сообщил Комитет по транспорту и дорожному хозяйству в соцсети «ВКонтакте».
С 6 по 7 декабря на участке от Луги до Пскова не будут ходить поезда:
— № 815 Санкт-Петербург(Балтийский вокзал) - Псков. С отправлением 6 декабря и прибытием в Псков 7 декабря.
— № 816 Псков- Санкт-Петербург(Балтийский вокзал). С отправлением 6 декабря и прибытием в Санкт-Петербург 7 декабря.
Также 7 декабря изменится расписание поезда № 6507. Из Луги с отправлением в 08:55 и далее с остановками:
—Серебрянка 09:15 - 09:16,
— Лямцево 09:26 - 09:27,
— Плюсса 09:42.5-09:43.5,
— Струги Красные 10:07-10:08,
—Владимирский Лагерь 10:16 - 10:17,
—Лапино 10.24 - 10.25,
— Новоселье 10:36 - 10:37,
— Молоди 10.53 - 10.54,
— Торошино 11:10 - 11:11,
— Любятово 11:35 - 11:36.
С прибытием в Псков в 11:42. Кроме того, отменяются поезда № 6555, № 6556 на участке Луга- Псков. С подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайтах АО «СЗ ППК» www.ppk-piter.ru, Туту.ру www.tutu.ru.