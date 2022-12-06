Движение поездов из Луги в Псков изменится в декабре

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В декабре измененится движение поездов на участке Луга— Псков. Об этом сообщил Комитет по транспорту и дорожному хозяйству в соцсети «ВКонтакте».

С 6 по 7 декабря на участке от Луги до Пскова не будут ходить поезда:

— № 815 Санкт-Петербург(Балтийский вокзал) - Псков. С отправлением 6 декабря и прибытием в Псков 7 декабря.

— № 816 Псков- Санкт-Петербург(Балтийский вокзал). С отправлением 6 декабря и прибытием в Санкт-Петербург 7 декабря.

Также 7 декабря изменится расписание поезда № 6507. Из Луги с отправлением в 08:55 и далее с остановками:

—Серебрянка 09:15 - 09:16,

— Лямцево 09:26 - 09:27,

— Плюсса 09:42.5-09:43.5,

— Струги Красные 10:07-10:08,

—Владимирский Лагерь 10:16 - 10:17,

—Лапино 10.24 - 10.25,

— Новоселье 10:36 - 10:37,

— Молоди 10.53 - 10.54,

— Торошино 11:10 - 11:11,

— Любятово 11:35 - 11:36.

С прибытием в Псков в 11:42. Кроме того, отменяются поезда № 6555, № 6556 на участке Луга- Псков. С подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайтах АО «СЗ ППК» www.ppk-piter.ru, Туту.ру www.tutu.ru.