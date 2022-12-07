Медаль Суворова вручили добровольцу из Пустошки за отвагу в зоне СВО

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Жителю Пустошки Олегу Сагирову, отправившемуся в зону СВО добровольцем, по указу президента РФ Владимира Путина военный комиссар Иван Валуевич вручил медаль Суворова, пишет газета «Вперёд».

«Олег Сагиров, скромный парень из многодетной семьи, наш земляк, который одним из первых добровольно отправился в зону проведения СВО, вернулся домой! И в последний день осени военный комиссар Иван Валуевич по указу президента РФ вручил заслуженную награду Олегу – медаль Суворова», – сообщает издание.

Пустошанин получил награду за проявленные при выполнении боевого долга мужество, отвагу и самоотверженность. По словам военного комиссара, это первая награда на Пустошкинской земле, которую в 2023 году вручили участнику специальной военной операции.