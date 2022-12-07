С 18 ноября в Пскове выпало 70% месячной нормы снега

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Сообщается, что в Пскове с 18 ноября выпало 70% от месячной нормы снега. Такой информацией поделился в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Прошлой ночью выпала сразу норма за два дня. «Ситуация штатная, но всем коммунальным службам поручил усилиться в части уборки снега», — сообщил Борис Елкин.

Отмечается, что уборка снега в Пскове идёт зонально. «На дорогах и тротуарах, автобусных остановках, лестницах и мостах трудятся подрядчики. В общей сложности они обслуживают около 215 км дорог и более 163 км тротуаров», — подчеркнул глава города.

По его словам, очистка территорий от снега продолжается круглосуточно. «От объема осадков зависит количество техники на линиях. Сегодня ночью Псков убирали 22 единицы техники и 3 ручные бригады. В дневную смену силы и средства увеличены: город приводят в порядок 27 единиц техники и около 40 рабочих»,— пояснил Борис Елкин.

Известно, что расчисткой дворовых территорий занимаются управляющие компании с помощью уже имеющейся или арендованной техники и дворников. «Межквартальные проезды расчищает Служба благоустройства города. В арсенале СБГ 8 тракторов МТЗ. Держу обстановку на контроле!» — заключил Борис Елкин.