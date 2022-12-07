Более 40 классов в псковских школах закрыли на карантин

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На карантин из-за ОРВИ закрыли 42 класса в 11 школах Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что в детсадах Пскова, на 6 декабря, ни одной группы из-за ОРВИ не закрыли. «В школах все профилактические меры по недопущению распространения заболевания обеспечиваются», – заверили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в прошлом году в декабре также отмечался всплеск заболеваний ОРВИ. Врачи объяснили, при каких обстоятельствах класс отправляется на карантин.