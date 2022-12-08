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В Псковской области планируется обеспечить безопасность граждан во время нерабочих дней на предстоящих новогодних и рождественских праздниках. Распоряжение об этом подписал председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Про двери праздников будет палитеты Псковской области проведут заседание местных профильных комиссий. По поручению губернатора, будут рассмотрены вопросы в межведомственного взаимодействия, а также проведения профилактических работ с населением. Гражданам напомнят о правилах пожарной безопасности и использовании пиротехники.

Ресурснонабжающие организация обязаны сформировать списки дежурств ответственных лиц в нерабочие дни, чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Администрациям районов и городских округов, исполнительным органам Псковской области поручено обеспечить дежурство ответственных лиц в нерабочие и праздничные дни», – указывается в документе.

Кроме дежурств, прислушаться снабжающий организации обязаны обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения и коммунальных служб. К готовности планируется и службы по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.