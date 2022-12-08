Капремонт моста через в Дновском районе завершился досрочно

Фото: telegram-канал губернатора Михаила Ведерникова

В Дновском районе досрочно закончился капитальный ремонт моста через реку Шелонь на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дорога проходит через Дедовичский и Дновский районы и обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта. Длина отремонтированного участка составила 300 метров, 120 из которых пришлось на искусственное сооружение. На четырёхпролетном мосту образованы две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам. Объект отвечает требованиям безопасности и грузоподъемности.

Напомним, капремонт моста реализован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ составила более 300 миллионов рублей.

Мост ввели в эксплуатацию на год раньше срока. «Благодарю подрядчика за профессиональную и ответственную работу», — подчеркнул Михаил Ведерников.