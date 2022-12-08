Красноармейскую набережную в Пскове на два дня закроют для транспорта

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В связи с проведением дорожных работ с 9 по 10 декабря одну из полос улицы Красноармейской набережной закроют для транспорта. Об этом сообщила администрация города в сообществе «ВКонтакте».

Работы будут проводиться в период с 10:00 до 13:00 в течение двух дней. Движение ограничат по одной полосе улицы Красноармейской набережной у дома № 23 (при движении от улицы Максима Горького в сторону улицы Юбилейной).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителям следует учесть эту информацию при планировании маршрута и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.