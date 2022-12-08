Юлия Пересильд с одноклассниками навестила своего псковского учителя в школе №24

Юлия Пересильд со своим учителем в псковской школе

На новогодние каникулы в Псков приехала первая актриса-космонавт в России Юлия Пересильд. Уроженка Псковской земли решила без предупреждения заглянуть в родную школу и навестить своего учителя. О неожиданной, но теплой встрече рассказала Ирина Аксёнова, теперь она возглавляет образовательное учреждение.

«Сегодня произошла неожиданная и очень приятная встреча с моими учениками (выпускниками школы 24) Юлией Пересильд, Ириной Петушковой (Макеевой) и Сергеем Румянцевым. Из таких замечательных моментов слагается наше учительское счастье...», – написала Ирина Аксёнова.

Юлия Пересильд с одноклассниками навестила учителя

Напомним, приезжать на новогодние праздники в родные края у Юлии Пересильд традиция. В 2021 году она также со своими детьми и любимой собакой встретила праздник в Пскове.