«В слепую и без страховки»: выступление канатаходца чуть не обернулось травмой в приезжем цирке Пскова

Фото: сообщество ВКонтакте Цирк шапито братьев Мансуровых

В первый день работы цирка шапито братьев Мансуровых во время представления канатаходцев Азима и Аргена Джумалиевых из Кыргыстана один из братьев сорвался с каната, когда выполнял сложнейший трюк в слепую и без страховки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили псковичи, ставшие свидетелями тревожного момента.

«Потерял равновесие, и сорвался, но не упал, зацепившись ногой за канат. Видно было, что потянул немного руку», – рассказали о захватывающем выступлении псковичи.

Фото: сообщество ВКонтакте Цирк шапито братьев Мансуровых

По словам горожан, конферансье быстро успокоил публику в этот тревожный момент: «Спокойно! Мы тоже люди, бывает всякое». И со второй попытки акробат все же выполнил экстремальный трюк.

«Видно было не поддельное волнение страховавшего внизу брата, – отметили зрители. Они участвовали во многих номерах и приготовлениях, и потом на протяжении всего циркового представления было видно, как тот периодически потирал руку. Так что, представление было очень даже захватывающим».

Совпадение или случайность, но такой же момент произошел и на выступлении братьев-канатахоцев в Петрозаводске в октябре. Местные жители также описывали завораживающий проход канатаходца с завязанными глазами.

Не меньше впечатлений у псковичей собрало и выступление каскадёров на мотоциклах.

«Рев моторов, запах горючего, рок-музыка, симпатичные каскадёры – не ожидала такого цирка. Короче, остались в восторге!», – рассказала зрительница.

Подавляющая часть посетителей цирка в премьерный день осталась под большим впечатлением от профессионализма артистов и советует посетить его не только с детьми, но и взрослым людям.