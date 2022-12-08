«В слепую и без страховки»: выступление канатаходца чуть не обернулось травмой в приезжем цирке Пскова

Фото: сообщество ВКонтакте Цирк шапито братьев Мансуровых
В первый день работы цирка шапито братьев Мансуровых во время представления канатаходцев Азима и Аргена Джумалиевых из Кыргыстана один из братьев сорвался с каната, когда выполнял сложнейший трюк в слепую и без страховки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили псковичи, ставшие свидетелями тревожного момента.
«Потерял равновесие, и сорвался, но не упал, зацепившись ногой за канат. Видно было, что потянул немного руку», – рассказали о захватывающем выступлении псковичи.
Фото: сообщество ВКонтакте Цирк шапито братьев Мансуровых
По словам горожан, конферансье быстро успокоил публику в этот тревожный момент: «Спокойно! Мы тоже люди, бывает всякое». И со второй попытки акробат все же выполнил экстремальный трюк.
«Видно было не поддельное волнение страховавшего внизу брата, – отметили зрители. Они участвовали во многих номерах и приготовлениях, и потом на протяжении всего циркового представления было видно, как тот периодически потирал руку. Так что, представление было очень даже захватывающим».
Совпадение или случайность, но такой же момент произошел и на выступлении братьев-канатахоцев в Петрозаводске в октябре. Местные жители также описывали завораживающий проход канатаходца с завязанными глазами.
Не меньше впечатлений у псковичей собрало и выступление каскадёров на мотоциклах.
«Рев моторов, запах горючего, рок-музыка, симпатичные каскадёры – не ожидала такого цирка. Короче, остались в восторге!», – рассказала зрительница.
Подавляющая часть посетителей цирка в премьерный день осталась под большим впечатлением от профессионализма артистов и советует посетить его не только с детьми, но и взрослым людям.