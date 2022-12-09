Смертельный занос: полиция назвала предварительную причину страшной аварии в Псковском районе

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Предварительную причину страшной аварии со смертельным исходом, произошедшую под Псковом 8 декабря, назвали в полиции. Об этом сообщили в Telegram -канале «Псковская сводка».

Стала известна причина ДТП, произошедшего сегодня в Псковском районе, где легковой автомобиль столкнулся с фурой. Погибли водитель и пассажир легкового авто, а с 7-летний мальчик и 2-летняя девочка в тяжелейшем состоянии отправлены в больницу.

По предварительной информации сотрудников полиции, к страшному столкновению автомобилей принес занос легковушки. Ее водитель не справился с управлением и выехал на встречку.

Напомним, о страшном ДТП под Псковом стало известно около 19:20.