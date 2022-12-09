Псковичка Юлия Пересильд оказалась в гостях у радиостанции «Серебряный дождь»

Фото: Юлия Пересильд на радиостанции

Псковичка, известная актриса Юлия Пересильд, которая недавно побывала на МКС во время съемок фильма «Вызов», дала интервью на радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд прибыла в родной город и навестила своего преподавателя в школе № 24. «Сегодня произошла неожиданная и очень приятная встреча с моими учениками Юлией Пересильд, Ириной Петушковой (Макеевой) и Сергеем Румянцевым. Из таких замечательных моментов слагается наше учительское счастье...» — рассказала педагог Ирина Аксёнова.

Юлия Пересильд — российская актриса театра и кино. Она родилась в Пскове 5 сентября 1984 года. Отец Юлии писал иконы, а мама работала в детском саду. Маленькая Юлия с детства мечтала стать актрисой, уже с третьего класса принимая участие в школьной художественной самодеятельности.Она пела и играла в школьных спектаклях. Когда Юлии исполнилось 11 лет, стала участницей конкурса юных талантов «Утренняя звезда». В 2001 году, окончив среднюю школу № 24 города Пскова, поступила на факультет русской филологии в ПсковГУ. Однако, проучившись всего год, уехала в Москву и поступила в театральный вуз.

Дебютом Юлии в кино стала роль Наташи Кублаковой в телесериале «Участок» (2003) от режиссёра Александра Баранова. Первой крупной работой в кинематограф стала роль Оли Родяшиной в фильме «Невеста» (2006) от режиссёра Эльёра Ишмухамедова.Также, прорывом в киноиндустрии стала одна из главных ролей в драме режиссёра Алексея Учителя «Край» (2010). Также, Юлия Пересильд снялась в роли женщины-снайпера в фильма «Битва за Севастополь», основанного на реальных событиях.