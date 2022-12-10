Псковский аэропорт установил рекорд по количеству пассажиров

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В Псковском международном аэропорту княгини Ольги установили рекорд по одновременному нахождению в зале ожидания 170 пассажиров. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем очередном видеообращении.

Он сообщил, что новый дополнительный рейс по маршруту Псков-Москва пересекся с прибытием самолёта из Сочи. В это врем здание аэропорта приняло сразу 170 пассажиров.

«Это для нас новый рекорд и хороший знак, что аэропорт динамично развивается», – отметил глава региона.

Глава региона напомнил, что недавно во время рабочей встречи с гендиректором ООО «Новапорт-Холдинг» Сергеем Рудаковым и Александром Корытным стало известно, что аэропорт продолжает закупать новую технику и оборудование. Укомплектовывается и досмотровое оборудование, обновится трап и тягач для буксировки.