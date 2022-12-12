Псковским школьникам выдали паспорта в День Конституции

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации маленьким псковичам прошла в Пскове сегодня, 12 декабря, в День Конституции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

В торжественной обстановке первый замглавы администрации города Ирина Иванова поздравила юных псковичей со знаменательным событием в их жизни и вручила молодым людям паспорта.

Ирина Иванова подчеркнула, что с получением документа у ребят появляются новые права: на трудоустройство, регистрацию авторских прав, выпуск банковской карточки, распоряжение собственными денежными средствами и другие. «Однако надо помнить, что с новыми правами появляются и новые обязанности, ответственность. Поэтому теперь вам следует особенно внимательно относиться к своим действиям и поступкам! Успехов вам в первых шагах во взрослую жизнь!» — отметила первый замглавы администрации.