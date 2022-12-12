13-14 декабря на участках улицы Широкой в Пскове ограничат движение

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В связи с работами по строительству сетей газоснабжения 13-14 декабря на участках улицы Широкой в Пскове будет приостановлено движение транспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 9:00 до 17:00 13 декабря будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы от дома №1-А до дома №5. А 14 декабря с 9:00 до 17:00 рабочие перекроют участок улицы от дома №11 до дома №19.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Также водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрута и следить за требованиями установленных дорожных знаков.