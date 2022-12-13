Псковский музей провел экскурсии для семей мобилизованных

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Экскурсии для семей мобилизованных граждан состоялись в главном здании Псковского музея-заповедника 12 декабря. Сотрудники музея познакомили посетителей с экспозицией «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед посещением экспозиций к семьям мобилизованных обратилась гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. «Это очень важно, что вы сегодня пришли к нам. В этой жизни очень важно найти своих, понять, на какой ты стороне, за что ты и за кого ты. То, что вы сейчас увидите в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», мы это тоже защищаем. Это тот глубокий свет, который оставили нам предки, это то, чем мы сильны», – пояснила она.

Экскурсоводы рассказали гостям об истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве. Посетители посмотрели на иконопись, художественное серебро, археологические находки и посуду.

Во время посещения экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» гости совместно с сотрудниками музея вспомнили тяжёлые времена в истории Псковского края 1941-1945 годов.