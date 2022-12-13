Великолучанка станет участницей бьюти-шоу на телеканале ТНТ

.

Парикмахер из Великих Лук Юлия Жукевич решила принять участие в кастинге нового бьюти-шоу «Лучший парикмахер страны» на телеканале ТНТ. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

«Я готова бросить вызов каждому мастеру страны», — поделилась девушка. — «Если я пройду онлайн отборочный тур по анкете, то встретимся на канале ТНТ. Только 16 мастеров со всей России примут участие. Покажем всем, что такое Великие Луки».

Юлия Жукевич уверена, что в маленьких городах есть люди, которые способны доказать, что являются хорошими специалистами. Парикмахер также попросила поддержки у великолучан. «Я готова бросить вызов каждому мастеру страны», — подытожила парикмахер.