Псковские теплосети предлагают сделать акционерным обществом

Фото: Псковские тепловые сети

Директор Псковских теплосетей Игорь Максимов считает, что форма управления предприятием устарела, он предложил сделать организацию акционерным обществом. Об этом спикер заявил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 14 декабря.

«Разумно, я считаю, необходимо иметь муниципальное предприятие, например, тепловые сети в Пскове в виде акционерного общества», – поделился гость в эфире. По его словам, Псковские тепловые сети должны остаться муниципальной собственностью, но вместо унитарного предприятия стать акционерным обществом. Тогда работой организации находилась бы под руководством совета акционеров. Его могла бы назначить Псковская городская Дума или администрация города.

У предприятия был бы рабочий орган из 5-6 человек, который решал бы все ключевые вопросы предприятия. «Ну, например, купить экскаватор. Сейчас мы должны пройти слушания в Думе на эту тему. Сначала комитет Думы должен одобрить, потом целая сессия должна принимать решение, покупать или не покупать экскаватор. Но по сути то, что лучше: 100 человек с лопатой или один экскаватор? Очевидная вещь. Но, к сожалению, процедура это предусматривает. Взять срочно кредит в банке – мы тоже должны этот вопрос обосновать, докладывать в Думе городской», – рассказал Игорь Максимов.

Спикер поделился, что на экономические и организационные вопросы может уйти до нескольких недель или месяцев. В современных реалиях это является «непозволительной роскошью».

«Поэтому, пожалуйста, городская Дума будет обладать 100% акциями муниципального предприятия Псковские тепловые сети. Захочет Дума или администрация города и часть акций может продать тому же инвестору, чтобы решить какие-то свои бюджетные проблемы», – предложил гость.

По словам Игоря Максимова, сейчас Псковские тепловые сети будут выгодным приобретением для любого инвестора, так как оганизация очень самодостаточна. Кроме того, тепловые сети являются привлекательными с точки зрения привлечения заемных средств.

«У нас есть целый ряд дорогостоящих длительных проектов, в которые можно вложить деньги и получить соответствующие доходы. Вот в этом плане предприятие как точка приложения инвестиций – очень интересный субъект хозяйственной деятельности в городе», – заключил директор Псковских тепловых сетей.