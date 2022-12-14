В Пскове назначен новый начальник управления образования в администрации

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Начальником управления образования администрации города Пскова назначен Геннадий Иойлев. С 15 декабря он приступит к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Геннадий Всеволодович в сфере образования человек не новый. Трудовую деятельность он начинал учителем истории и обществознания, семь лет работал директором школ в Дедовичском районе и четыре года руководил управлением образования Дедовичского района. Последние 11 лет возглавлял Государственную инспекцию труда в Псковской области», — поделился глава Пскова.

Борис Елкин выразил надежду, что знание внутренних вопросов образования и богатый опыт работы на руководящих постах позволят Геннадию Иойлеву положить все силы на развитие образовательной сферы Пскова.