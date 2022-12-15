Отреставрированную церковь Святой Варвары в Печорах осветят 15 января

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия г. Пскова»

Ремонтно-реставрационные работы подходят к концу в церкви Святой Великомученицы Варвары в Печорах. Об этом сообщает Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия г. Пскова» (Псковской области).

Эксперты устранили аварийное состояние сруба, стропильной системы и куполов церкви, также был выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных и инженерных работ. Кроме того, рабочие заменили проводку и установили системы обогрева и кондиционирования помещения. Их выполнили по историческим образцам двери и окна.

На данный момент завершаются работы по окраске стен и проводится установка отреставрированного иконостаса. Иконы верхнего яруса также были отреставрированы.

«Иконы нижнего яруса требуют более продолжительной работы реставраторов, поскольку сильнее пострадали от времени», – сообщили в организации. Освящение отреставрированнной церкви запланировано на 15 января.