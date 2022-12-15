В Псковской области обсудили новый формат встречи на Кургане Дружбы

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Отмечается, что Международная встреча на Кургане Дружбы в следующем году пройдет в новом формате. Концепцию проведения мероприятия сегодня, 15 декабря, представили в Правительстве Псковской области на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2023-м году 64-й Международной встречи.

«В этом году Латвия на своей территории варварски уничтожила часть мемориального комплекса. Более того, представила это как подвиг и великое достижение» — напомнил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что ключевая задача мероприятия: сохранить Курган Дружбы для будущих поколений. По крайней мере, это необходимо для жителей России и республике Белорусь.