Псковский губернатор сообщил дату открытия Троицкого моста

Фото: telegram-канал главы города Бориса Елкина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал дату возобновления движения по Троицкому мосту в Пскове. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Мы с главой города Борисом Елкиным планируем его открыть 28 декабря. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить подрядчика «Балтийский берег»: нормативный срок сдачи моста — до конца следующего года, но подрядчик ударными темпами вёл работы», — уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что верхний слой дорожного покрытия будут класть в мае-июне следующего года при благоприятных погодных условиях. До этого времени будут открыты четыре полосы движения для автотранспорта и одна полоса движения для пешеходов.