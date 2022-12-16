Псковский губернатор поделился планами по укреплению границ со странами НАТО

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Жителей региона волнует вопрос, будет ли Псковская область строить укрепления на границе с прибалтийскими территориями. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на него во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«В настоящее время нет оснований для принятия мер дополнительной защиты границы», — пояснил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул , что не стоит уподобляться соседям, которые «зачем-то стены с заборами строят». «Скоро со своей стороны табличку повесят: «Острожная злая собака», — пошутил губернатор.