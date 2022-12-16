Псковских военных на Украине посещают представители правительства региона

Фото: скриншот из видео на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

Члены правительства Псковской области посещают соединения, где проходят службу военнослужащие, добровольцы и мобилизованные из региона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, представители правительства берут с собой необходимые вещи, которые могут пригодится военнослужащим. Перечень таких товаров формируется и регулярно обновляется с учётом пожеланий командования частей. Глава региона подчеркнул, что такая работа ведётся по его поручению.

Помимо этого, отправляют и адресные посылки от родных. «Пользуйтесь этой возможностью! В эти выходные была направлена партия со стройматериалами, печами, генераторами, бензо- и электроинструментом. Передали всё бойцам 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады спецназначения и 1009-го мотострелкового полка», – пояснил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что что в зону проведения СВО приезжал и заместитель губернатора по внутренней политике Александр Серавин. «Он поговорил с военнослужащими, записал их просьбы, передал мне лично. Все оперативно решим. Ни одно обращение не останется без внимания», – заявил Михаил Ведерников.

«Напоминаю, принять участие в сборе помощи может каждый – перевести средства на счёт ресурсного центра или принести вещи в пункты сбора», – заключил глава региона.