Псковский губернатор рассказал об участии в выборах 2023 года

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что готов баллотироваться на ещё один срок. Об этом он рассказал в ходе «Прямой линии» в эфире ГТРК «Псков».

«Если президент поддержит, а жители выдвинут, буду баллотироваться на новый срок», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона пояснил, что уже выстроена слаженная, системная работа.

«Многое получилось, но еще больше хочется сделать. И я надеюсь, что у нашей команды такая возможность будет, и жители области не пожалеют», – подчеркнул Михаил Ведерников.