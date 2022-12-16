К великолукской елке планируют приделать ветки

Фото: Фото: Евгений Николаенков

Новогоднюю ель в Великие Луки привезли вечером 15 декабря. Внешний вид главного символа нового года вызвал недовольство среди местных жителей. Однако лесную красавицу пообещали исправить. Фотографии облезшего новогоднего дерева опубликовали в Telegram-канале Luki-News.

Директор МП «Зеленхоз» Максим Чумаков сообщил, что ситуация находится под контролем: к елке пообещали приделать ветви.Елку высотой 25 метров ёлку в Великие Луки привезли из деревни Жижицы. Перед отправкой в город, рабочим пришлось спилить много веток, чтобы дерево не повредило провода.

Сообщается, что жители деревни, в которой спилили дерево, остались недовольны, так как дерево простояло там около 80 лет. «Повезли вам нашу красотку. Вот смотрите, такую её увезли от нас, а какую привезут к вам. Вините того, кто привёз. И да, я не уверена, что к вам она приедет такая же красивая. Потому что цеплялась за провода, столбы... и они её пилили, пилили. В итоге ни себе ни людям», — написала местная жительница.

Она подчеркнула, что такая ель в деревне была последней и для жителей деревни это стало настоящей трагедией. «Она не в самом лесу стояла, а рядом с проезжей частью, где все ездят и ходят. Конечно, это была красота... Первыми её видели люди, которые живут в этой деревне. Любовались ею каждый день, а теперь что?» — подметила местная жительница.

«Эта ель действительно хороша. Въезжая в деревню, невозможно было не заметить такую красоту: все любовались этой вековой елью... До 15.12.2022, пока не вырубили ее и в Луки не привезли. Нет слов... Жалобы написаны губернатору и на сайт президента, только уже ничего не изменишь», — поделились местные жители.

Увидев, в каком состоянии ель доехала до Великих Лук, многие были в ужасе. Однако директор МП «Зеленхоз» Максим Чумаков заверил великолучан, что процедура обрезания веток проходит ежегодно и в этом нет ничего критичного. Он также отметил, что 22 декабря елка будет полностью готова к празднику, к ней уже подключат новогоднюю иллюминацию.