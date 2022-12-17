Ложная волна сообщений о минировании прошла в Пскове 17 декабря

Сообщения о минировании в Пскове 17 декабря оказались ложными

Утром 17 декабря ряд государственных музеев, детский сад, гостиница и торговый центр получили сообщения с угрозами о минировании. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из своих источников.

Звонки об угрозах минирования и взрывов в зданиях получили пять организаций в Пскове:

– Псковский Музей заповедник по адресу г. Псков ул. Некрасова д. 7;

– Гостиница Pskov City Apartments ул. Лагернаяя д, 5А;

– ТРК Акваполис на улице Кузбасской Дивизии, д.19;

– Довмонтов Город, Кремль, 4;

– Детский сад 21 на ул. Ипподромной д. 109 д/с 21.

Информация оказалась ложной, специалисты МЧС и полиции подтвердили отсутствие угрозы по указанным адресам.