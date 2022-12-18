.

Десантники 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, участвующие в Спецоперации на Украине отодвинули противника более чем на два километра. Об успехах псковских военных за неделю на сватовском направлении рассказал военнослужащий «Паркер 13», сообщает РИА Новости.

По словам военнослужащего, псковские десантники выполнили задачу выйти на заданный рубеж и закрепиться в этом направлении.

«С поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь противника составило до двух с половиной километров», — цитирует российского военнослужащего РИА Новости.

При продвижении, армия России уничтожила около пяти единиц бронированной техники и взяла четыре опорных пункта противника. Среди потерь также до 50 человек украинской армии.