Псковский центр помощи аистам получил официальный статус

Фото: «Дом белого аиста»

Центр помощи аистам в Псковской области получил официальный статус. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Месяц назад мы официально зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Центр помощи аистам «Дом белого аиста». Наконец-то получены правоустанавливающие документы, сделана красивая печать, открыт счёт. Настало время поделиться новостью», — сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Марина Сиденко отметила, что неформальным днём рождения организации стало 25 мая 2018 года. Тогда был запущен проект на краудфандинговой платформе planeta.ru. «Четыре с половиной года мы работали в формате волонтёрского объединения энтузиастов-единомышленников», — поделилась создательница центра. По её словам, за это время было сделано очень много. Центр помощи аистам получил известность не только в России, но и заграницей. Кроме того, «Дом белого аиста» За это время многое сделано. «Дом белого аиста» получил много хороших помощников и наработал отличную репутацию.

«Проект стал победителем премии «Народное признание — 2019» в Пскове и лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2021 году. О нас много написано, снято немало сюжетов, нас показывали федеральные каналы телевидения и даже снят документальный фильм «Марина – аистиная мама», — поделились в группе.

За время существования центра было спасено 230 белых аистов, которые попали в беду. Многие из них после реабилитации в центре вернулись в природу, а 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой. Отмечается, что 18 из них выпустят весной на свободу, остальные останутся жить в «Доме белого аиста».

«Мы благодарим Центр сопровождения НКО Псковской области за юридическую помощь в регистрации, за то, что взяли на себя все труды оформления бухгалтерской отчётности. Без вас мы бы не решились на этот ответственный шаг сейчас. С вами всё прошло легко и спокойно. Мы движемся дальше, учимся работать в новом формате и верим, что дорогу осилит идущий. Благодарим всех, кто помогает аистиному центру и тем самым вносит свой вклад в сохранение диких птиц!» — отметила Марина Сиденко.