Псковичи в два раза чаще стали вызывать врачей на дом

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В Пскове в два раза выросло количество вызовов врачей на дом. Каждый день в больницы поступает около 400 вызовов. Об этом главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая сообщила в эфире программы «Псковский телеграм Online».

По словам медработника, с начала декабря псковские врачи столкнулись с сильным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Кроме того, если и есть случаи гриппа. Галина Невалённая отметила, что с симптомами ОРВИ и гриппа в медучреждения каждый день приходят 130-160 человек.«На данный момент в поликлиниках не действует обязательный масочный режим для пациентов, но мы очень просим его соблюдать. Особенно там, где многолюдно», – акцентировать внимание главврач Псковской городской поликлиники.

Медработник также подчеркнула, что по возможности необходимо избегать места массового скопления людей. Галина Неваленная посоветовала горожанам больше ходить пешком, так как в общественном транспорте риск заражения вирусом повышается.