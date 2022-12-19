Список адресов великолукского фестиваля «Любимый дворик» изменился

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В Великих Луках изменился и расширился список дворовых праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках народного фестиваля «Любимый дворик». Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

В рамках мероприятия будут организованы выступления аниматоров, различные игры и интерактивные площадки. Также, гостями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка.

Обновлённый список адресов, где пройдёт мероприятие:

— 21 декабря в 17:00 во дворе домов № 15 и 17/1 на улице Первомайской;

— 21 декабря в 18:00 во дворе домов № 2 на улице Печорской и № 3 на улице Мурманской;

— 23 декабря в 17:00 во дворе дома № 3 и дома № 3а на улице Рабочей;

—25 декабря в 15:00 во дворе домов № 139 и 139, корпус 1 проспекта Гагарина;

— 25 декабря в 17:00 во дворе дома № 12 набережной Л. Шмидта;

— 27 декабря в 16:00 во дворе дома № 10/15 на улице Гоголя;

— 27 декабря в 18:00 во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

— 8 января в 14:00 во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;

— 9 января в 17:00 во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;

— 11 января в 17:00 во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;

— 12 января в 17:00 во дворе дома № 6 на улице Малышева.