Глава Пскова сообщил о подписании контракта на рекультивацию старой свалки

.

Подписан контракт на рекультивацию старой городской свалки. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Соответствующие работы пройдут до 15 ноября следующего года согласно федеральному проекту «Чистая страна». Мероприятия осуществляются за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Подрядчик обязуется выполнить планировку территории и убрать мусор, который выходит за её периметр. Во избежание появления оползней, подрядная организация сделает склоны более пологими. Кроме того, на свалке будет организована гидроизоляция, а поверх будет уложен слой плодородной почвы и организован посев травы.

По площади благоустроенная территория составит 20,5 га.

Помимо вышеописанных работ, подрядчик также обустроит 20 скважин пассивной дегазации и системы экологического мониторинга.

Напомним, что псковская свалка возникла в 1947 году и 70 лет принимала отходы жителей города. Однако, последние пять лет мусор на свалку не вывозится.