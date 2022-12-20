Совет псковской ОЭЗ «Моглино» одобрил проект строительства завода сжиженного природного газа

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Наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» согласовал проект строительства в Псковской области завода сжиженного природного газа (СПГ). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совете приняла участие вице-губернатор Нинель Салагаева. По проекту на территории ОЭЗ «Моглино» в Пскове должен появиться завод сжиженного природного газа мощностью 19 тысяч тонн в год.

Новый завод позволит обеспечить газомоторным топливом потребителей всего Северо-запада. Гендиректор компании-инвестора ООО «Марин Энерджи» Алексей Пичугин пояснил, что это направление очень перспективное, так как идет постоянное увеличение объема потребления природного газа. По словам спикера, это связано с заменой устаревшей техники и расширением парка муниципальных машин, которые работают на газомоторном топливе.

В настоящее время сжиженный природный газ чаще используется водным и автобусным транспортом, а также карьерной техникой. Кроме того, он активно используется для нужд автономной газификации.Инвесторы планируют выделить на проект по строительству завода около 1,5 миллиарда рублей.

«Особая экономическая зона ППТ «Моглино» располагает необходимыми мощностями и ресурсами для размещения очередного резидента, поэтому руководство завода и ОЭЗ заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ», – пояснили в пресс-службе правительства Псковской области.