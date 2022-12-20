Около трех тысяч мест допобразования появилось в Псковской области за 2022 год

.

В Псковской области создано более 2,8 тысячи дополнительных мест в 66 образовательных организациях. На их оснащение специализированным оборудованием было направлено 35 миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

За 2022 год работа активно проводилась по шести направлениям. Особую популярность приобрело физкультурно-спортивное направление, в рамках которого в учебные заведения области были доставлены тренажеры и спортивный инвентарь.

Помимо этого, работа по открытию дополнительных мест велась по направлениям: туристско-краеведческое, техническое художественное и социально-гуманитарное. Также несколько новых образовательных программ было открыто по естественно-научному профилю. Так, в детском саду «Ручеек» Дедовичского района была открыта образовательная программа «Юный исследователь».

Также, стала реализоваться общеразвивающая программа «Юные экологи» при поддержке национального проекта на базе Новоржевского дома детского творчества.

В 2023 году, как сообщили в региональном комитете по образованию, работа по созданию допмест в образовательных организациях будет продолжена. Ко всем существующим прибавится ещё одно направление — театральное.

В рамках нацпроекта «Образование» с начала учебного года было открыто 30 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Они были созданы в сельских школах, в 18 муниципальных образованиях Псковской области. Сразу по 3 «Точки роста» в этом году открыты в Великолукском и Островском районах.

Центры оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», а также компьютерной техникой и допоборудованием технологической направленности для внедрения робототехники в образовательный процесс.

Кроме того, в 19 образовательных организациях в рамках создания единой цифровой образовательной среды было обновлено компьютерное оборудование. На эти цели было потрачено более 30 млн рублей.

В Пскове приступил к работе и региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Там созданы условия для работы со школьниками 5–11-х классов по трем основным направлениям: наука, спорт и искусство. На реализацию этого проекта направлено около 230 миллионов рублей.

Также в этом году открылся Центр опережающей профподготовки. Это новая региональная структура, которая осуществляет подготовку кадров для реализации потребностей экономики региона и создает возможности для ускоренного профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям.

Также, в рамках реализации национального проекта «Образование» была обновлена материально-техническая база Великолукского специального центра № 3, где образование идет исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. В пяти профессиональных образовательных учреждениях существуют 11 мастерских, которые соответствуют стандартам Ворлдскиллс.

При поддержке нацпроекта «Образование» продолжилась работа по ремонту школьных спортзалов в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях. Ремонтные работы проведены в 16 спортзалах.

На территории Псковской области ведется большая работа по строительству и реконструкции образовательных школ: две будет открыто в Пскове, по одной - в Гдове и Себеже. Особое внимание заслуживают четыре образовательные учреждения, расположенные на приграничных территориях Псковской области (в Себежском, Гдовском, Пыталовском, Печорском муниципальных районах).